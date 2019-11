Persoonlijke gegevens van honderden Android-gebruikers die hun Twitter- of Facebook-accounts gebruikten bij bepaalde apps waren in te zien door derden. Dat melden Facebook en Twitter maandag.

Het gaat om software van de bedrijven oneAudience en Mobiburn. Desbetreffende softwarekits werden ingebouwd in bepaalde apps. Daarna werden ze mogelijk gebruikt om toegang te krijgen tot e-mailadressen en de meest recente tweets van mensen die apps als Photofy en Giant Square gebruikten.

Het zou ook mogelijk zijn geweest om een Twitter-account helemaal over te nemen, al is er volgens Twitter geen bewijs dat dit daadwerkelijk gebeurd is. De software trof alleen Android-gebruikers.

Onderzoekers vonden de malafide software en meldden deze bij de sociale mediagiganten. Twitter en Facebook zeggen contact op te nemen met getroffen gebruikers. Facebook heeft de gewraakte apps van zijn platform verwijderd, zegt het bedrijf in een verklaring aan CNBC.