Door een landelijke storing in het Tele2-netwerk zijn diverse landelijke overheidsorganisaties maandag moeilijk bereikbaar. De reden is een draadbreuk bij een "derde partij", meldt Tele2.

De storing treft ook de klantenservice van Tele2. Onder meer de gemeente Leeuwarden, de gemeente Amersfoort en de provincie Friesland melden op Twitter dat zij niet meer telefonisch bereikbaar zijn. Daarnaast zijn instanties als de keuringsdienst RDW en verschillende Nederlandse rechtbanken getroffen.

Het is niet precies duidelijk hoeveel instanties door de storing getroffen zijn. Op sociale media klagen sommige consumenten en bedrijven ook over ontbrekende telefoon- en internetverbindingen. Onder meer gebruikers in Groningen zouden last hebben van een internetstoring.