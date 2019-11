Tim Berners-Lee, de uitvinder van het wereldwijde web, heeft negen principes bedacht om het internet te verbeteren. Deze principes zette hij zondagavond uiteen in het Contract for the Web.

Het actieplan moet het wereldwijde web gaan redden van onder meer politieke manipulatie, nepnieuws en inbreuken op privacy.

Het plan is niet bindend, maar bedoeld als een richtlijn voor bedrijven en overheden. Zo staat er onder meer in dat burgers niet de toegang tot het internet ontzegd mag worden en dat de privacy van burgers moet worden gewaarborgd. Ook moet internetgebruik betaalbaar zijn.

Het mondiale actieplan is in elkaar gezet door activisten, academici, bedrijven en overheden. Het plan wordt gesteund door 160 organisaties, waaronder Facebook, Microsoft en Google. Ook de overheden van Duitsland, Frankrijk en Ghana hebben zich achter het plan geschaard.

'Een radicale interventie'

In een interview met The New York Times liet Berners-Lee weten dat hij zich veel zorgen maakt over het internet. "Gemeenschappen worden uit elkaar gerukt, omdat vooroordelen, haat en desinformatie online worden verspreid."

"Oplichters gebruiken het web om identiteiten te stelen, stalkers gebruiken het om hun slachtoffers lastig te vallen en te intimideren en slechte individuen ondermijnen de democratie met behulp van slimme digitale tactieken."

Volgens Berners-Lee moet daarom een radicale interventie volgen. "We zitten op een omslagpunt. Hoe we op dit misbruik reageren, zal bepalen of het internet zijn potentieel als een wereldwijde kracht voorgoed ten goede komt of ons in een digitale dystopie leidt."