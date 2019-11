Europese autoriteiten hebben online propagandakanalen van terreurgroep Islamitische Staat (IS) offline gehaald. De actie werd uitgevoerd door elf landen uit de Europese Unie onder leiding van België, maakt Europol-hoofd Catherine De Bolle maandag bekend op het hoofdkantoor van de Europese politieorganisatie in Den Haag.

"Naast de militaire activiteiten op het slagveld in Syrië en Irak en de aanvallen op Europees grondgebied, voert IS in de vorm van propaganda ook een enorme strijd uit op het wereldwijde web", zegt Eric Van Der Sypt, woordvoerder van de Belgische openbaar aanklager.

Volgens de Belgische politie zijn met de internationale operatie meer dan 26.000 accounts, links en kanalen offline gehaald. De actie is nog niet afgelopen, benadrukte Patrick Willocx van de Belgische landelijke politie.

"Als we de propagandamachine van een terroristische organisatie ontregelen, doen we dat ook met radicalisatie en het werven van potentiële terroristen, maar ook het verder verspreiden van berichten die kunnen leiden tot terroristische aanvallen", zegt Eurojust-voorzitter Ladislav Hamran.

