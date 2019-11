Facebook heeft in 2015 en 2016 een interne app voor smartphones met gezichtsherkenning gehad. Daarmee kon personeel van het bedrijf collega's en hun vrienden herkennen, blijkt uit berichtgeving door Business Insider.

Volgens anonieme bronnen van de Amerikaanse nieuwssite konden Facebook-medewerkers hun smartphone voor iemands gezicht houden, waarna de app de naam en profielfoto zou herkennen.

De app is nooit openbaar geworden en er wordt ook niet langer aan gewerkt. In een verklaring aan CNET erkent Facebook dat de app in staat was om medewerkers en hun vrienden te herkennen, maar alleen als zij gezichtsherkenning hadden ingeschakeld.

"Onze teams bouwen regelmatig apps voor intern gebruik om te leren over nieuwe technologieën", zegt Facebook tegen de nieuwssite. Waarom de ontwikkeling van de app precies is stopgezet, is niet duidelijk.