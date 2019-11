Een minderjarige is eerder in november aangehouden voor het versturen van tweets via het account van Twitter-directeur Jack Dorsey, meldt Motherboard maandag op basis van bronnen. Via het account @jack werden in augustus bommeldingen en racistische berichten verspreid.

De berichten werden verstuurd via een Twitter-dienst waarmee gebruikers per sms tweets konden plaatsen. De verdachte zou het telefoonnummer van de Twitter-diecteur gekaapt hebben om vervolgens de berichten uit naam van Dorsey te kunnen versturen.

De gearresteerde persoon zou tot oktober lid zijn geweest van het hackerscollectief The Chuckling Squad. De groep zou vaker nummers van beroemdheden achterhalen om namens hen tweets te versturen.

De verdachte heeft aan Motherboard laten weten gearresteerd te zijn, maar ontkent betrokkenheid bij het versturen van tweets via het account van Dorsey. De persoon zou in oktober uit The Chuckling Squad zijn gezet. Het is niet duidelijk waarom dit is gebeurd.

Twitter schakelde de functie om per sms te kunnen tweeten in september uit. Op die manier moet het niet langer mogelijk zijn om de kwetsbaarheid met telefoonnummers, het zogenoemde 'simswapping', te misbruiken.