Wat is de beste middelgrote bluetoothspeaker? En welke speaker heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Met een bluetoothspeaker kun je altijd en overal geluid streamen vanaf je smartphone of tablet, zonder dat je afhankelijk bent van een stopcontact of internetverbinding. Zo kun je ook buiten of onderweg luisteren naar een afspeellijst of je favoriete podcast.

De Consumentenbond testte 39 middelgrote draadloze bluetoothspeakers. Hierbij is de geluidskwaliteit de belangrijkste graadmeter. Ook is onder meer gelet op draagbaarheid, gebruiksgemak, accuduur en extra mogelijkheden.

Beste uit de Test: Ultimate Ears (UE) Boom 2 Prijs: 74 euro

Lijningang: ja

Goede geluidskwaliteit bij luisteren onder een

Accuduur: 19 uur

Stof- en waterbestendig

Vind de laagste prijs

Bekijk alle middelgrote bluetoothspeakers die zijn getest

De Ultimate Ears (UE) Boom 2 komt met een score van 8,7 als beste uit de test. Het is een compacte speaker (minder dan een kwart liter) met een lijningang, zodat je deze ook met een draad kunt gebruiken. De geluidskwaliteit wordt zeer goed beoordeeld met een 8,4 en de klank bij hoog volume scoort zelfs een 10. Bovendien is de geluidskwaliteit goed bij luisteren onder een hoek, waardoor de plaatsing niet veel uitmaakt

Uit de test blijkt dat de speaker erg gebruiksvriendelijk is (8,9), met name tijdens de eerste keer instellen en het dagelijks gebruik. Wel is dit model wat minder draagbaar.

Ook is er een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen, maar ook bijvoorbeeld de sterkte van de bas. De accu gaat zo’n negentien uur mee, wat relatief lang is. Het enige nadeel is dat de speaker niet meldt wanneer de accu bijna leeg is. Tot slot is de speaker stof- en waterbestendig.

Beste Koop: De Anker SoundCore Flare Prijs: 59,95 euro

Lijningang: ja

Geluidskwaliteit ruim voldoende

Accuduur: 21 uur

Waterbestendig

Vind de laagste prijs

Bekijk alle bluetoothspeakers die zijn getest

De Anker SoundCore Flare is een compacte bluetooth speaker (minder dan een kwart liter). Deze speaker heeft een lijningang zodat je hem ook met een draad kunt gebruiken. Er is een app beschikbaar waarmee je afspeelfuncties kunt regelen en de sterkte van de bas. Verder kun je er ook handsfree mee bellen.

Deze speaker is wel vrij richtingsgevoelig. In tegenstelling tot de eerste speaker, zul je de plaats nauwkeuriger moeten kiezen voor optimaal geluid. Verder scoort de geluidskwaliteit een ruime voldoende (7,7).

Op gebruiksgemak scoort deze speaker hoog (9,2). Zowel de eerste keer instellen als het dagelijks gebruik en de draagbaarheid zijn dik in orde.

Opvallend aan dit model is dat de accu erg lang mee gaat: 21 uur. Op dit onderdeel is de speaker dan ook met een 10 beoordeeld. Het enige nadeel is dat deze ook niet zegt wanneer de accu bijna leeg is. Tot slot is de speaker wel waterbestendig, maar niet stofbestendig.

In deze rubriek schrijven we wekelijks over huishoudelijke en technologische apparaten die door de Consumentenbond zijn getest. Dit is een samenwerking tussen de onafhankelijke redacties van NU.nl en de Consumentenbond.