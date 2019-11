Apple-CEO Tim Cook heeft opgeroepen tot nieuwe datawetgeving in de Verenigde Staten die de massale verzameling van persoonsgegevens door grote techbedrijven aan banden moet leggen. In een interview met ABC News zegt Cook dat dit probleem de samenleving schaadt.

Volgens de topman is het verzamelen van persoonsgegevens door grote techbedrijven de laatste jaren uit de hand gelopen. Deze bedrijven zouden zelf nauwelijks aandacht hebben voor de gegevensbescherming van consumenten. Daarom roept Cook de Amerikaanse politiek op om landelijke datawetgeving door te voeren.

De wetgeving moet consumenten de controle over hun eigen persoonsgegevens teruggeven bij de diensten die zij gebruiken. Zo moeten ze kunnen inzien welke gegevens zijn verzameld. Ook moeten zij deze zelf kunnen aanpassen of verwijderen.

In het interview kwam ook Facebook ter sprake. Het bedrijf trof afgelopen zomer nog een schikking van 5 miljard dollar in de nasleep van het Cambridge Analytica-schandaal. Een vaker aangedragen oplossing is het opsplitsen van techbedrijven in kleinere, afzonderlijke entiteiten. Cook stelt echter dat dit zinloos is als er niet wordt gelet op de hoeveelheid gegevens die er nog steeds verzameld wordt.