De Facebook-pagina van de klimaatactiegroep Extinction Rebellion Nederland is zaterdag weer toegankelijk, nadat de pagina maandag om onduidelijke reden offline werd gehaald. Waarom dat was gebeurd, is ook nu nog niet zeker. Dat is volgens woordvoerder Egbert Born "koffiedik kijken", zegt hij zaterdag tegen NU.nl.

Extinction Rebellion kreeg maandag de melding dat de pagina vanwege "impersonatie" offline was gehaald. Dat is de term die Facebook gebruikt voor accounts of pagina's die zich voordoen als iemand anders.

De officiële Facebook-pagina van Extinction Rebellion Nederland telt meer dan 13.300 volgers en 12.600 vind-ik-leuks. Een andere pagina, die begin oktober is aangemaakt en bijna dezelfde naam heeft, heeft negen volgers en vind-ik-leuks.

Volgens Born is dat geen officiële pagina. "Daarom vonden we het een beetje merkwaardig", zegt hij. "Hoe kan dit?" Op die vraag heeft hij geen sluitend antwoord gekregen, maar hij zegt blij te zijn dat Facebook de zaak "adequaat heeft afgehandeld".

Woensdag werd ook een account van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) op Instagram, dat eigendom van Facebook is, onterecht offline gehaald. Een anti-KOZP-pagina op Instagram waarop expliciet werd opgeroepen om KOZP aan te vallen, is niet aangepakt.