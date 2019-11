Het bestelplatform Thuisbezorgd gaat onderzoeken of de recensies op zijn platform betrouwbaar zijn, bevestigt een woordvoerder van moederbedrijf Takeaway.com zaterdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving door RTL Nieuws. Dat gebeurt nadat uit onderzoek van het nieuwsprogramma bleek dat restauranteigenaren slechte recensies laten verwijderen.

"We hebben de mogelijkheid dat een klant een recensie kan verwijderen", legt woordvoerder Joris Wilton het systeem uit aan NU.nl. Een consument kan die optie bijvoorbeeld gebruiken als een klacht door een restaurant wordt opgelost.

Uit onderzoek van RTL Nieuws bleek echter dat restaurants actief klanten benaderen als zij een beoordeling plaatsen met in hun ogen te weinig sterren. In sommige gevallen bieden zij een tegenprestatie om de recensie te laten verwijderen, zoals een tegoed voor een nieuwe bestelling.

Thuisbezorgd gaat dat misbruik na voorbeelden van RTL Nieuws onder de loep nemen. "De informatie loog er niet om", zegt Wilton. Hij zegt dat het bedrijf "ongetwijfeld" uit data kan uitlezen of een restaurant misbruik heeft gemaakt van het systeem.

"We weten redelijk goed hoe vaak een recensie wordt verwijderd. Als het bij een restaurant heel vaak gebeurt, moeten we daar goed naar kijken."

'Gratis pizza na slechte recensie is niet de bedoeling'

"Het kan natuurlijk voorkomen dat er een misverstand was. Dan kan het restaurant de klacht oplossen en dan is de recensie niet meer relevant", zegt Wilton. "Maar wat hier gebeurt, is dat een restaurant zegt dat je de tweede pizza gratis krijgt. Dat is niet de bedoeling en dat moet aangepakt worden."

Als Thuisbezorgd constateert dat een ondernemer het systeem heeft misbruikt, krijgt het restaurant eerst een waarschuwing. "Als we erachter komen, spreken we dat gedrag aan. Als ze ermee doorgaan, kunnen we alle reviews verwijderen."

Takeaway.com acht het beoordelingssysteem van zijn platform in het algemeen nog steeds "heel betrouwbaar". "De reviews zijn nog steeds een goeie indicatie", zegt Wilton. "Maar we werken met allemaal slimme ondernemers, en die proberen weleens de regels te omzeilen."