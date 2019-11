EU-lidstaten zijn het eens geworden over een streng selectiebeleid voor leveranciers van 5G-apparatuur. Reuters meldt dat de ambassadeurs van de lidstaten dit vrijdag hebben besproken in een overleg in Brussel. Door dit besluit wordt de kans groter dat Huawei wordt uitgesloten als leverancier van 5G-apparatuur.

Huawei wordt door de VS beschuldigd van spionage voor de overheid en ligt sindsdien onder een vergrootglas. De VS heeft het bedrijf sancties opgelegd en hierdoor mogen verschillende Amerikaanse bedrijven nog maar beperkt handelen met het Chinese bedrijf.

Huawei werd niet expliciet genoemd tijdens de EU-top, maar onderdeel van het strengere selectieproces is dat er wordt gekeken naar de wettelijke kaders van het land waar de apparatuur vandaan komt. Dit verwijst indirect naar de vermeende bemoeienis van de Chinese overheid bij Chinese bedrijven. Daarnaast moeten lidstaten niet afhankelijk worden van een leverancier en bij meerdere partijen inkopen.

Eerder waarschuwde de EU al voor een toenemend aantal cyberaanvallen met staatssteun. Daarbij werd ook het risico van 5G-apparatuur van buitenlandse mogendheden in mobiele netwerken benoemd.

Huawei ontkent dat het spioneert voor de Chinese overheid. Tot op heden is er geen concreet bewijs dat Huawei inderdaad spioneert.