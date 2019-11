Klanten van smartphone-fabrikant OnePlus hebben vrijdag een e-mail ontvangen waarin het bedrijf meldt dat iemand mogelijk toegang heeft gehad tot hun gegevens. OnePlus schrijft dat het lek momenteel wordt onderzocht.

Volgens OnePlus heeft een externe partij toegang gehad tot de data van klanten. Wachtwoorden en betaalgegevens zijn niet gelekt volgens OnePlus, maar namen, e-mailadressen en telefoonnummers wel. Daarom waarschuwt het bedrijf klanten dat kwaadwillenden deze data mogelijk gebruiken om hen te benaderen.

Op het forum van OnePlus wordt het datalek bevestigd en kunnen klanten vragen stellen over het lek. Het is niet bekend om hoeveel klanten het gaat en wie de gegevens in handen heeft gekregen. OnePlus benadrukt in een reactie dat betaalgegevens niet zijn gestolen en dat de creditcardgegevens veilig zijn.

Het is niet de eerste keer dat OnePlus is gehackt. Begin 2018 werd bekend dat de creditcardgegevens van 40.000 klanten zijn buitgemaakt. De data werd toen gestolen met een script dat betaalgegevens vanuit de browser kon opslaan.