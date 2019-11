In Rusland is volgens de BBC een nieuwe wet aangenomen die buitenlandse fabrikanten van smartphones, computers en tablets verplicht om Russische software te installeren. De wet werd donderdag aangenomen door het lagerhuis in Rusland en moet in juli 2020 van kracht worden.

De wet is volgens de Russische overheid gericht op het promoten van Russische technologie. De software van buitenlandse bedrijven wordt niet verboden, maar er moeten naast de apps van bijvoorbeeld Apple en Google ook alternatieven worden geïnstalleerd die in Rusland worden ontwikkeld.

Volgens een van de auteurs van de wet, Oleg Nikolayev, moet de wet helpen om gebruikers bewust te maken van Russische alternatieven. "Wanneer we complexe elektronische apparaten kopen, voornamelijk uit het Westen, hebben deze al veel voorgeïnstalleerde apps erop staan. Gebruikers denken daardoor dat er geen Russische alternatieven zijn."

In Rusland heeft de wet al veel kritiek gekregen, omdat gevreesd wordt dat buitenlandse fabrikanten hun producten niet meer zullen verkopen in het land. Niet alle software uit Rusland kan namelijk zomaar op smartphones en computers uit het buitenland geïnstalleerd worden.

Rusland is niet het enige land dat de concurrentiepositie van grote techbedrijven wil beïnvloeden. Ook de Europese Commissie is kritisch op onder andere Google voor het misbruiken van zijn concurrentiepositie. Zo moest Google in maart dit jaar onder druk van de Europese Commissie het besturingssysteem Android aanpassen en alternatieven aanbieden voor zijn eigen zoekmachine.

Het is nog niet bekend welke apparaten precies moeten worden aangepast als de Russische wet van kracht wordt. Ook is nog niet bekend om wat voor een software het gaat die de Russische overheid verplicht wil laten installeren op apparaten van buitenlandse fabrikanten.