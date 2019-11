Bij zes chatapps uit de App Store zijn in totaal meer dan vijftienhonderd meldingen van ongewenst seksueel gedrag gedaan. Dat blijkt uit onderzoek van The Washington Post. Onder de melders zaten ook minderjarigen.

Het gaat hierbij om zogenoemde 'random chat apps' waarbij gebruikers willekeurig aan elkaar gekoppeld worden en met elkaar kunnen chatten. De onderzoekers namen de apps Monkey, Yubo, Chatlive, Chat for Strangers, Skout en Holla onder de loep. Deze apps zijn ook in de Nederlandse App Store verkrijgbaar.

The Washington Post onderzocht in totaal 130.000 recensies in de App Store. Bij de videochatapp ChatLive werd bij 19 procent van de reviews melding gemaakt van ongewenst seksueel gedrag. De leeftijd van de recensenten wordt in de App Store niet weergegeven, maar meerdere gebruikers gaven in hun recensie aan minderjarig te zijn.

Bij de app Monkey werd bij 2 procent van de recensies gesproken van ongewenst seksueel gedrag. Desondanks werd de app geschikt bevonden voor kinderen boven de twaalf jaar. Een van de reviews luidde: "Een vieze man die ziek is in zijn hoofd besloot om wat dingen te laten zien die niet openbaar vertoond moeten worden."

Apple-woordvoerder Fred Sainz zegt in een verklaring dat de App Store een veilige omgeving moet zijn voor hun gebruikers en dat ze alle meldingen van ongewenst of illegaal contact erg serieus nemen. "Als het doel van deze apps niet ongepast is, willen we ontwikkelaars de kans geven om ervoor te zorgen dat ze de regels correct naleven, maar we aarzelen niet om ze uit de App Store te verwijderen als ze dat niet doen."

De minimumleeftijd van de app Monkey is inmiddels verhoogd naar zeventien jaar en ouder.