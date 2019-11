Microsoft heeft van de Amerikaanse overheid een licentie gekregen om software aan Huawei te leveren. Dat zegt een woordvoerder van Microsoft tegen Reuters.

De toestemming werd op 20 november verkregen. Het is niet helemaal duidelijk welke software Microsoft weer mag aanleveren. Vermoedelijk gaat het om Windows-licenties voor laptops die Huawei produceert.

Huawei moest zijn nieuwe Windows-laptop uitstellen, vanwege het handelsverbod met de Verenigde Staten. Dat verbod is ingesteld omdat de VS Huawei verdenkt van spionage voor de Chinese overheid.

Microsoft is nu een van de bedrijven die weer licenties krijgt om zaken te doen met Huawei. Niet alle bedrijven mogen weer samenwerken met Huawei. De Amerikaanse regering heeft zo'n driehonderd licentieaanvragen gekregen. De helft van de aanvragen is verwerkt en weer de helft daarvan is goedgekeurd.

Handelsverbod voor Google geldt nog

Het is niet duidelijk of Google een handelslicentie heeft gekregen. Dit bedrijf mag op dit moment geen zaken doen met Huawei, waardoor nieuwe smartphones van Huawei geen gebruik kunnen maken van Google-diensten, zoals de volledige versie van Android. Ook apps als YouTube of Google Maps kunnen hierdoor niet geïnstalleerd worden.

Telefoons van Huawei die eerder op de markt zijn gebracht, hebben geen last van dit verbod, maar bij de nieuwe toestellen van Huawei mag geen gebruik meer worden gemaakt van Google-diensten. De in september aangekondigde Huawei Mate 30 Pro kwam hierdoor nog niet uit in Nederland, al verscheen een versie zonder Google-apps deze maand in Spanje.