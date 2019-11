Mis geen enkele NL-Alert met NL-Alarm en breng je chaotische mailbox op orde met Spark.

Spark

Populaire e-mailapp Spark is er dankzij een grote update weer een stukje slimmer op geworden. De app ondersteunt nu de donkere modus van iOS 13 en voegt avatars toe aan je mailcontacten. Daardoor zie je in één oogopslag welke personen of bedrijven je een bericht hebben gestuurd.

Ook kun je de knoppen aan de onderkant van een mailtje zelf samenstellen, zodat je de app helemaal op jouw smaak kan afstemmen. Ook handig: de iPad-app ondersteunt nu meerdere vensters, zodat je twee mailtjes naast elkaar kunt gebruiken of je de helft van je scherm gebruikt om een antwoord te typen.

Spark onderscheidt zich van andere mailapps met een slimme inbox die belangrijke mails bovenaan zet en alle reclames en nieuwsberichten groepeert. Op dezelfde manier verstuurt de app enkel een notificatie als er een mailtje binnenkomt die voor jou relevant genoeg is om er een melding van te ontvangen.

Download Spark voor iOS (gratis)

NL-Alarm

Om een NL-Alert te ontvangen heb je geen aparte app nodig, maar met NL-Alarm weet je zeker dat je geen enkele melding meer mist.

Zo kun je met de app extra locaties instellen en daarvan ook meldingen ontvangen als er in die regio een alert wordt verstuurd. Handig als je familieleden of vrienden in een andere stad wonen, of als je in het buitenland bent en je toch op de hoogte wil blijven. Daarnaast bewaart NL-Alarm alle meldingen zolang ze actief zijn, zodat je ook een NL-Alert die je hebt weggedrukt kunt teruglezen.

Hoewel de app samenwerkt met het ministerie van Justitie en Veiligheid om deze alerts te ontvangen, is het geen vervanger voor het NL-Alert-systeem. NL-Alarm is bedoeld als extra ondersteuning.

Download NL-Alarm voor iOS of Android (gratis)

Minecraft: Earth

Voor iedereen die het beu is om Pokémons te vangen of toverspreuken in het Harry Potter-universum uit te voeren, is er met Minecraft: Earth een nieuw spel waarvoor je de deur uit moet. Earth combineert de wereld van Minecraft met die van ons dankzij augmented reality (AR).

Nadat je ingelogd bent met je Microsoft-account, kun je beginnen met het verzamelen van bouwwerken, gereedschap en bouwblokken om nieuwe creaties te maken. Nieuwe bouwplaten ontgrendel je door levels omhoog te gaan, of ze voor echt geld te kopen via de in-app-winkel.

De AR-functie werkt erg goed, waardoor je een digitaal bouwwerk tot leven kunt laten komen op de stoep of midden in je huiskamer. Deze zijn volledig geanimeerd, zodat je er bijvoorbeeld een vierkant Minecraft-kippetje overheen ziet wandelen. Momenteel bevindt Minecraft: Earth zich nog in de early acces-fase, dus reken de komende weken en maanden op de nodige updates om mogelijke bugs weg te werken.

Download Minecraft: Earth voor iOS en Android (gratis)