Twitter-gebruikers kunnen hun account binnenkort beter beveiligen, zonder dat zij daarvoor hun 06-nummer met het sociale medium moeten delen. Gebruikers kunnen naast een telefoonnummer kiezen voor onder meer een app, maakt het bedrijf bekend.

Het gaat om het zogenoemde tweestapsverificatie. Daarbij is naast een gebruikersnaam en wachtwoord bijvoorbeeld ook een extra code nodig om op een account in te loggen. Deze vorm van beveiliging maakt het voor hackers een stuk lastiger om op een account in te breken.

Twitter maakte het al mogelijk om die code op verschillende manieren te ontvangen. Zo kunnen gebruikers hun telefoonnummer doorgeven om een sms'je te krijgen. Ook zijn er apps waarop codes gegenereerd worden.

Het sociale medium bood al ondersteuning voor die soort apps, maar vereiste tot nu toe altijd dat gebruikers daarvoor ook hun 06-nummer doorgaven. Dat is niet langer nodig, waardoor tweestapsverificatie met alleen een app ook mogelijk wordt.

De functie wordt naar verwachting uitgerold naar alle Twitter-gebruikers wereldwijd. Wanneer de optie om er zonder 06-nummer gebruik van te maken precies voor iedereen beschikbaar is, is onduidelijk.