Alyx, de eerste Half-Life-game in dertien jaar, is vanaf maart 2020 verkrijgbaar. De virtualrealitygame zal een vol spel in de reeks worden en geen korte techdemo, maakt maker Valve donderdag bekend.

Half-Life: Alyx is een prequel die plaatsvindt net voor het begin van Half-Life 2. Het spel is speelbaar op alle VR-brillen die via SteamVR op een desktop-pc kunnen worden aangesloten, niet alleen Valves eigen Index.

Het spel gaat 59,99 euro kosten, maar is gratis voor iedereen die de Index VR-bril bezit. Tegen techwebsite The Verge zegt Valve dat Alyx net zo lang zal zijn als Half-Life 2, de gameklassieker uit 2004.

"Half-Life: Alyx is vanaf het begin ontwikkeld voor virtual reality en bevat de kenmerken van een klassieke Half-Life-game: wereldverkenning, puzzelen, rauwe gevechten en een diep verhaal", schrijft Valve in een persverklaring. Ook plaatste het bedrijf een uitgebreide trailer.

De eerste twee Half-Life-games dateren van rond de eeuwwisseling en worden gezien als revolutionair voor de game-industrie. Valve heeft sinds 2007 geen nieuw deel in de reeks uitgebracht.