ABN AMRO stopt met zijn Wallet-app voor Android-telefoons, schrijft de bank donderdag. De app wordt niet vaak genoeg gebruikt: slechts 5 procent van alle klanten met een Android-smartphone zou de Wallet in gebruik hebben.

Wallet werd in 2016 door ABN AMRO geïntroduceerd en maakt gebruik van de NFC-chip om contactloze betalingen te verwerken. Klanten van de bank die in het bezit zijn van een iPhone kunnen contactloos blijven betalen via Apple Pay.

De Android-app is nog twee maanden te gebruiken op smartphones die gebruikmaken van een oudere versie van het besturingsprogramma dan Android 10. Volgens ABN AMRO kunnen klanten gebruikmaken van wearables, zoals een smartwatch, om contactloos te blijven betalen.