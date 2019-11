Videostreamingdienst Netflix meldt donderdagmiddag om 16.30 uur dat het platform weer te gebruiken is. Het was twee uur lang wereldwijd lastig toegankelijk. Er verschenen bij het afspelen van video's regelmatig foutmeldingen.

Zo verscheent bijvoorbeeld de boodschap dat de Netflix-dienst niet bereikbaar is. AlleStoringen.nl meldde een grote toename in het aantal klachten over Netflix-storingen sinds donderdagmiddag 14.30 uur.

Op Twitter schrijven webcaremedewerkers van Netflix dat er sprake is van "technische problemen". De dienst leekt in sommige gevallen wel, en in andere gevallen niet te werken.

Netflix meldt in een statement aan NU.nl dat het zijn excuses maakt voor de problemen.