Nederlandse Twitter-gebruikers kunnen vanaf donderdag ongewenste reacties op hun tweets verbergen. De optie werd eerder getest in de Verenigde Staten en Japan, maar wordt nu wereldwijd uitgerold.

Volgens Twitter is de functie een "nuttige nieuwe manier is om je gesprekken te beheren". Het bedrijf ziet het als een manier om weer controle te krijgen over ontspoorde discussies op Twitter, bijvoorbeeld wanneer andere gebruikers ruzie gaan maken in de reacties. "Mensen verbergen meestal antwoorden die ze irrelevant, offtopic of vervelend vinden", concludeert Twitter uit de test.

Gebruikers kunnen ongewenste reacties met een druk op de knop verbergen. Anderen zien een grijze knop, waarmee ze de verborgen tweets weer zichtbaar kunnen maken.

In de testfase waarschuwden sommige gebruikers wel dat ze de functie niet gebruikten omdat ze bang waren voor "vergelding" als anderen opmerkten dat hun tweets verborgen waren. Het gros van de mensen die wel tweets verbergen, gebruikt vervolgens niet meer de blokkeer- of negeerfuncties, meldt Twitter.

Twitter is in de toekomst van plan om meer mogelijkheden te bieden voor het verbergen van tweets, onder andere door ontwikkelaars de mogelijkheid te geven om eigen conversatietools te bouwen. De nieuwe update is beschikbaar op twitter.com en in alle Twitter-apps.