Snapchat heeft een lens uitgebracht waarmee gebruikers zichzelf jonger of ouder kunnen laten lijken. De functie is vergelijkbaar met de app FaceApp, die afgelopen zomer populair werd.

Gebruikers kunnen de lens gebruiken door in de Snapchat-app een foto of video te maken en in het overzicht, dat achter het gezicht naast de cameraknop te vinden is, voor het filter te kiezen.

Door middel van een schuifbare balk kunnen zij zichzelf er jonger of ouder uit laten zien. Snap werkt daarvoor met augmented reality, een technologie waarbij een virtuele laag over de werkelijkheid wordt gelegd.

De app FaceApp bestaat al enkele jaren, maar werd een aantal maanden geleden opnieuw populair nadat beroemdheden hun verouderde gezicht op sociale media plaatsten.

Vanwege de Russische oorsprong ontstonden zorgen over dataverzameling, maar het privacybeleid van de app wijkt niet veel af van dat van bijvoorbeeld Snapchat.