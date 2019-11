De AIVD zou de nieuwe toezichthouder op de inlichtingendiensten, de Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden (TIB), te kritisch vinden over het afluisteren, tappen en hacken door de geheime diensten, meldt de Volkskrant donderdag op basis van verschillende betrokkenen.

De TIB is in het leven geroepen bij het in werking treden van de nieuwe inlichtingenwet op 1 mei 2018. De commissie toetst vooraf of de plannen van de AIVD en MIVD aan de wet voldoen.

Volgens de Volkskrant vindt de AIVD onder meer dat de toezichthouder "erg gedetailleerd" naar aanvragen kijkt. Ook ergert de dienst zich dat de TIB doorvraagt naar technische details.

Uit het jaarverslag van de TIB blijkt dat de toezichthouder ongeveer een op de twintig verzoeken afwijst. De commissie oordeelt over de inzet van bijzondere bevoegdheden, zoals grootschalig aftappen, na akkoord van de minister. Zonder akkoord van de TIB mag een geheime dienst de bevoegdheid niet uitvoeren.

TIB-voorzitter Mariëtte Moussault zegt in het dagblad dat de AIVD "ook gewoon z'n verlies moet nemen en erkennen dat het niet mag" als de TIB dat oordeelt. "De honderdduizenden mensen wier privacy de dienst wil schenden kunnen ook niet in beroep gaan."

De AIVD zegt in een reactie aan de Volkskrant dat het "onafhankelijke en scherpe oordeel van de TIB de kwaliteit van het werk van de diensten ten goede" komt.