Berichtendienst WhatsApp heeft vorig jaar tussen 15 augustus en 28 oktober meer dan 400.000 accounts verwijderd. De accounts werden tijdens de Braziliaanse verkiezingen waarschijnlijk gebruikt om desinformatie te verspreiden, schrijft ZDNet.

WhatsApp maakte deze informatie bekend in een document aan Braziliaanse autoriteiten. Dit gebeurde als onderdeel van een onderzoek naar de verspreiding van desinformatie tijdens de presidentsverkiezingen in Brazilië in 2018. Het is niet duidelijk of en welke presidentskandidaten mogelijk baat hebben gehad of schade hebben geleden door de accounts.

Voor WhatsApp is het niet mogelijk om de inhoud van berichten te bekijken, omdat ze versleuteld worden verzonden. Dit betekent dat alleen de verzender en ontvanger de berichten kunnen zien.

Het besluit om de accounts te verwijderen werd gemaakt op basis van hoe ze zich gedroegen. Zo zag WhatsApp dat ze geautomatiseerd een enorme hoeveelheid berichten verzonden. Dat zou wijzen op het veelvuldig verspreiden van desinformatie. In een verklaring aan autoriteiten laat de dienst weten dit gedrag is verboden. Ook het automatisch aanmaken van accounts of groepen is niet toegestaan.

In het verleden heeft WhatsApp meerdere veranderingen doorgevoerd om te zorgen dat desinformatie niet massaal wordt verspreid. Zo kan een bericht maximaal vijf keer aan anderen worden doorgestuurd. Deze berichten worden gelabeld met termen als 'doorgestuurd' om duidelijk te maken dat de verzender het bericht heeft doorgeplaatst.