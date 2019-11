Google gaat in navolging van Twitter ook advertenties over politiek inperken. In het Verenigd Koninkrijk (VK) gebeurt dat met het oog op de Britse parlementsverkiezing van 12 december in een versneld tempo, daar moeten posts binnen één week van door Google beheerde sites verwijderd zijn.

Binnen de EU wordt de wijziging voor het einde van het jaar doorgevoerd, in de rest van de wereld worden politiek getinte advertenties tot 6 januari toegelaten, schrijft het bedrijf woensdagavond in een blogpost.

Onder de nieuwe richtlijnen kunnen politici zich alleen nog richten op de leeftijd, postcode en het geslacht van Google-gebruikers. Tevens is er nog steeds de optie om gecreëerde advertentie te weergeven aan bepaalde groepen gebruikers, "bijvoorbeeld belangstellenden van een economieverhaal", aldus Google-directeur Scott Spencer.

De verandering treft zowel advertenties die zijn geplaatst op de Google-zoekmachine als YouTube. Ook politieke advertenties die elders op het internet zijn geplaatst, maar via Google zijn aangeschaft, vallen onder de nieuwe richtlijnen. Google hoopt "discussies op het internet te bevorderen".

Google maakt het besluit wereldkundig twee dagen voordat Twitter een wereldwijde ban op politieke advertenties van kracht laat gaan. Facebook-topman Mark Zuckerberg liet eerder weten een dergelijke stap te hebben overwogen, maar ziet er voorlopig vanaf.

Advertentiebedrijven beloofden transparantie na verkiezingen VS

In nasleep van de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016, die Rusland via sociale media probeerde te beïnvloeden, kwamen Facebook, Twitter en Google met overzichten van politieke advertenties. Op die manier wilden zij tegemoetkomen aan de roep om meer transparantie omtrent politieke advertenties.

Die overzichten bieden enige informatie, maar niet genoeg om daadwerkelijk een goed beeld te krijgen van politieke advertenties op sociale media, concludeerde NU.nl na een analyse rond de Europese Parlementsverkiezingen in mei.

Politici kunnen de advertentieruimte op Facebook, Twitter en Google gebruiken om gerichte boodschappen aan een specifieke groep kiezers te sturen. Deze methode om reclame voor te schotelen wordt '(micro)targeting' genoemd.