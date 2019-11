Huaweis nieuwste smartphone, de Mate 30 Pro, wordt op 9 december in Spanje uitgebracht. Het gaat in eerste instantie om een beperkte oplage. Het model is alleen in de Madrileense winkel van Huawei verkrijgbaar, vermoedelijk als test om te zien of de smartphone zonder officiële Android-apps toch geld kan opleveren in Europa.

De VS heeft Huawei een voorlopig handelsverbod opgelegd. Daarom kan Huawei op dit moment geen Android-versies gebruiken waarvoor het bedrijf een licentie nodig heeft van het Amerikaanse Google. Het bedrijf gebruikt daarom noodgedwongen een opensourceversie van Android als besturingsprogramma.

De nieuwe Mate 30-smartphones kunnen daarom geen gebruik maken van de Google Play Store of Google Play Services, dat tot basis dient van veel apps. Ondanks zorgen over de populariteit van een dergelijke smartphone in Europa, kondigde Huawei aan de smartphones dit jaar nog naar bepaalde Europese landen te willen brengen.

Spanje blijkt nu het eerste Europese land te zijn waar één van de Mate 30-modellen gekocht kan worden. Huawei is ook van plan om voor het einde van dit jaar een Mate 30-model naar Nederland te brengen, maar het is nog onduidelijk wanneer dat gebeurt.