De eerste Nederlandse proef met zelfrijdende trucks op de openbare weg gaat waarschijnlijk binnen een paar maanden van start in Zeeland, schrijft Omroep Zeeland woensdag. Het samenwerkingsverband Zeeland Connect heeft de gevraagde Europese subsidie ontvangen en heeft de financiën daarmee "zo goed als rond".

De test moet drie jaar gaan duren. Het subsidiegeld dekt de helft van de kosten, Zeeland Connect en deelnemende bedrijven nemen de andere helft voor hun rekening. Het project kost in totaal 3 miljoen euro.

De zelfrijdende trucks zullen geen chauffeursplek of stuur meer hebben, anders dan gangbaar is bij bijvoorbeeld tests met zelfrijdende auto's. De trucks leggen 's nachts een route van 3 kilometer tussen uienbedrijf MSP Onions en een logistiek bedrijf in het Vlissingse havengebied af.

Er worden op het testtraject in Vlissingen speciale sensoren aangebracht om de navigatie van de trucks te verbeteren, schrijft Zeeland Connect op zijn website. Ook wordt er eerst een test op het eigen terrein uitgevoerd.

In Rotterdam wordt voor het vervoer van containers al enige tijd met zelfrijdende voertuigen gewerkt. Die bevinden zich echter niet op de openbare weg.