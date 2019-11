Het Instagram-account van de actiegroep Kick Out Zwarte Piet (KOZP) is woensdag tijdelijk geschorst. Het profiel werd onbereikbaar gemaakt, omdat het de Instagram-voorwaarden zou hebben geschonden. Na vragen van NU.nl liet Facebook rond 13.15 uur weten dat het account is hersteld.

"Sociale media zijn een van de belangrijkste manieren om te communiceren", zegt KOZP-voorman Mitchell Esajas tegen NU.nl "Als je geschorst wordt, voelt het letterlijk alsof je de mond wordt gesnoerd."

"Het is goed dat Facebook zo snel heeft gehandeld", zegt Esajas. Toch toont de situatie volgens hem ook de risico's van de rol die sociale media spelen als het gaat om de vrijheid van meningsuiting.

Dat erkent ook Michael Klos, onderzoeker aan de Universiteit Leiden op het gebied van vrijheid van meningsuiting op het internet. "Het is heel eenvoudig om dingen verwijderd te krijgen, maar het is heel moeilijk om daartegen in beroep te gaan."

Esajas vermoedt dat KOZP-tegenstanders proberen de actiegroep "op alle manieren de mond te snoeren". Tegenstanders kunnen proberen accounts te rapporteren in de hoop dat die geblokkeerd worden.

Facebook: 'Schorsing was op een fout gebaseerd'

Facebook zegt dat de schorsing "op een fout was gebaseerd die dus intussen is hersteld", maar geeft verder geen details. Klos noemt dat bezwaarlijk. "Het is onrealistisch om van Facebook te vragen dat hun systemen feilloos zijn", zegt hij. "Maar het is heel lastig om achteraf terug te kijken waarom een account is verwijderd of geblokkeerd. Bedrijven zijn daar niet transparant over."

"Als die fout worden gemaakt omdat Facebook door bij een melding het zekere voor het onzekere te nemen door een pagina te schorsen, is dat natuurlijk kwalijk. Je krijgt dan een soort propagandaoorlog van mensen die elkaars pagina offline proberen te krijgen."

Anti-KOZP-pagina die oproept tot geweld staat nog wel online

Een anti-KOZP-pagina op hetzelfde sociale medium die expliciet oproept tot geweld staat woensdag nog wel online. Op de profielfoto van de Instagram-pagina staat de boodschap dat je Kick Out Zwarte Piet zou moeten aanvallen om "je stad en cultuur te beschermen".

Volgens Instagram zijn oproepen van deze aard niet toegestaan. "Het is nooit oké om geweld aan te moedigen of iemand aan te vallen op basis van hun ras, etniciteit, herkomst, geslacht, gender, identiteit, seksuele geaardheid, religieuze affiniteit, beperkingen of ziekten", staat in het Instagram-beleid.