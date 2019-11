Het tankopslagbedrijf Vopak wil een systeem in gebruik nemen dat met elektronische pasjes en sensoren elke stap van een werknemer volgt. Volgens Het Financieele Dagblad (FD) wil het bedrijf het systeem in 2020 in gebruik nemen om de veiligheid te vergroten.

Het volgsysteem gebruikt elektronische pasjes en sensoren die zouden moeten registreren waar mensen lopen, of zij staan of liggen en op welke hoogte zij zich bevinden.

Volgens de voorzitter van de ondernemingsraad maakt het personeel zich zorgen over de privacy. "Dat ligt heel gevoelig. Waar loopt iemand? Zit-ie op de wc? Wat gaat het bedrijf doen met die data?", zegt voorzitter Cees den Breejen tegen het FD.

Het volgen van werknemers is niet per definitie verboden, maar een bedrijf moet wel een goede balans vinden tussen het vergaren van gegevens en het waarborgen van de privacy van het personeel. Zo mag een ingrijpende vorm van controle alleen plaatsvinden als dat noodzakelijk is en een lichter middel niet volstaat.

Ook moet een bedrijf bij hoge privacyrisico's van tevoren een onderzoek uitvoeren. Of Vopak zo'n onderzoek heeft gedaan, is niet duidelijk. Een woordvoerder van het bedrijf was woensdag niet direct in staat om vragen van NU.nl hierover te beantwoorden.