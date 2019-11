Het National Transportation Safety Board (NTSB) heeft zijn onderzoek afgerond naar het ongeval met een zelfrijdende Uber in 2018, waarbij een dode viel. Als de bestuurder niet was afgeleid, had het ongeluk voorkomen kunnen worden, maar er zijn meer schuldigen aangewezen.

De directe aanleiding voor het ongeluk was onoplettendheid van de menselijke bestuurder. De vrouw achter het stuur was afgeleid door haar telefoon toen een voetganger overstak. Eerder bleek uit politie-onderzoek al dat de vrouw op het moment naar een aflevering van The Voice keek. Als de vrouw op de weg had gelet en tijdig had ingegrepen, had het ongeluk voorkomen kunnen worden.

In maart van 2018 raakte de zelfrijdende auto van Uber betrokken bij een ongeval. Daarbij kwam een 49-jarige vrouw om het leven. Na de crash stopte Uber tijdelijk met het testen van zelfrijdende auto's. De NTSB startte na het ongeluk een onderzoek.

In het eindrapport wordt de schuld ook bij het bedrijf Uber gelegd. "Veiligheid begint aan de top", zegt NTSB-voorzitter Robert Sumwalt. "Het ongeval was de laatste schakel in een lange ketting van beslissingen door een organisatie die van veiligheid helaas geen topprioriteit heeft gemaakt."

Uit het onderzoek blijkt verder dat het slachtoffer onder invloed van drugs was toen ze overstak. Mogelijk was hierdoor haar waarnemingsvermogen verminderd.

Tests met zelfrijdende auto's moeten veiliger

De NTSB heeft veiligheidsadviezen uitgegeven aan de National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), de staat Arizona en aan de American Association of Motor Vehicle Administrators. Zo moet de NHTSA zorgen dat bedrijven die zelfrijdende auto's testen hiervoor een veiligheidsrapport indienen. Ook moet een plan worden opgesteld om deze rapporten te evalueren.

In een uitgegeven verklaring laat Uber weten het ongeval te betreuren. "We blijven bezig met het verbeteren van de veiligheid van onze tests." In maart van dit jaar lieten aanklagers in de staat Arizona weten Uber niet strafrechtelijk te vervolgen voor het dodelijke ongeluk.