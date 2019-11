Cybersecuritybedrijven en organisaties tegen huiselijk geweld hebben dinsdag de handen ineengeslagen om stalkerware te bestrijden. Stalkerware is software waarmee iemand, bijvoorbeeld een partner, via de smartphone in de gaten gehouden kan worden.

De spionagesoftware wordt op een telefoon geïnstalleerd zonder dat het slachtoffer dat doorheeft. De gebruiker heeft dan toegang tot de locatie van het slachtoffer en berichten die binnenkomen. Bovendien kan hij meekijken met foto's die gemaakt worden.

Cybersecurityorganisatie Kaspersky detecteerde de spionagesoftware in 2018 op meer dan 58.000 unieke apparaten. Daarnaast ontdekte het bedrijf 380 nieuwe varianten van stalkerware, drie keer zo veel als in 2017.

Omdat de software ook door (ex-)partners gebruikt wordt, werken de cybersecuritybedrijven met hulporganisaties samen in de strijd tegen huiselijk geweld. Onder de naam Coalition Against Stalkerware willen ze slachtoffers van deze software helpen en bewustwording creëren.

De coalitie bestaat uit onder meer Kaspersky, Malwarebytes, Electronic Frontier Foundation (EFF) en European Network for the Work with Perpetrators of Domestic Violence (WWP EN).