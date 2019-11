Welke televisie met een scherm van 55 tot 58 inch is het best en welke televisie heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding? NU.nl en de Consumentenbond geven antwoord.

Televisies zijn nog altijd een erg populair onderdeel van de huiskamer. Soms is het lastig om de juiste keuze te maken door de enorme keuze in formaat en functies.

De Consumentenbond testte meer dan 55 televisies met een schermgrootte tussen de 55 en 58 inch. Wat betreft de televisieschermen werd gekeken naar beeldkwaliteit en kleuren, maar ook geluidskwaliteit en gebruiksgemak zijn beoordeeld.

De LG OLED55B9PLA krijgt een testoordeel van 8,3 van de Consumentenbond. De televisie scoort zeer goed op beeldkwaliteit. Het scherm wordt geprezen voor een goed contrast, inclusief levendige en natuurlijke kleuren.

Ook de geluidskwaliteit wordt uitstekend beoordeeld met een 8,6. Met vier HDMI-aansluitingen en drie USB-poorten zijn veel randapparaten aan te sluiten op de televisie, zoals spelcomputers. Door de standaardinstellingen van de televisie is de beeldkwaliteit in het begin niet optimaal. Door zelf de instellingen aan te passen wordt dit een stuk beter, maar dit zou standaard zo moeten zijn.

De Samsung UE55RU7100 scoort met een 7,1 een ruime voldoende. Deze televisie heeft de beste prijs-kwaliteitverhouding en is daarmee Beste Koop. Binnen de categorie Beste Koop kwamen twee winnaars uit de test, dit is de goedkoopste.

De televisie scoort met een 6,9 voor beeldkwaliteit redelijk. Zo heeft de televisie behoorlijk scherp beeld en heeft het een goede helderheid. Ook is de vloeiendheid van het beeld goed, maar kleine beeldfoutjes kunnen zichtbaar zijn. De geluidskwaliteit wordt als behoorlijk bestempeld met een 7,4. Wel heeft de televisie een kleine kijkhoek, wat zorgt dat het beeld minder wordt als mensen er schuin voor zitten.

