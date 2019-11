Spotify heeft Your Daily Podcasts uitgebracht, een gepersonaliseerde afspeellijst die op basis van eerder beluisterde podcasts suggesties doet voor andere podcasts. Dat meldt de streamingdienst dinsdag.

Het idee is hetzelfde als bij Discover Weekly en de Daily Mix, twee al bestaande functionaliteiten van Spotify, maar dan met de focus op podcasts in plaats van muziek.

Het algoritme van Spotify analyseert je luistergedrag, zoals podcasts die je als laatste hebt geluisterd en podcasts die je volgt, en kiest podcasts die daar het best op aansluiten.

Dat kan een aflevering zijn van een podcast waar je al naar luistert, een op zichzelf staande aflevering van een andere podcast of een actuele aflevering van een podcast die elke dag geüpdatet wordt.

Bij podcasts die een sterk verhalend element bevatten, krijgt de luisteraar alleen de pilotaflevering of een trailer te horen, om spoilers te vermijden.

Spotify-gebruikers in Amerika, Groot-Brittannië, Duitsland, Zweden, Mexico, Brazilië, Canada, Australië en Nieuw-Zeeland kunnen al gebruikmaken van Your Daily Podcasts. Wanneer de functionaliteit ook in Nederland beschikbaar is, heeft de streamingsdienst niet bekendgemaakt.