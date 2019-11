WT:Social, een nieuw sociaal medium gestart door Wikipedia-oprichter Jimmy Wales, heeft 200.000 gebruikers bereikt, meldt hij dinsdag op Twitter.

Wales heeft het platform opgericht als tegenhanger van Facebook en Twitter. Op WT:Social zien gebruikers een nieuwsfeed met berichten van andere gebruikers. Hierbij worden de meest recente berichten bovenaan geplaatst.

Dit is anders dan andere sociale media die gebruikmaken van algoritmes. Daarbij worden berichten bovenaan geplaatst op basis van populariteit, of wanneer bedrijven betalen om ze te promoten.

WT:Social krijgt volgens de oprichter nooit reclames. Ook worden persoonsgegevens niet verkocht aan andere bedrijven. Hiermee probeert het platform een andere ervaring te bieden dan bijvoorbeeld Facebook en Twitter.

Een ander kenmerk van WT:Social is dat gebruikers berichten van andere gebruikers kunnen aanpassen wanneer deze onwaarheden bevatten. Ook krijgen gebruikers de mogelijkheid om probleemberichten te rapporteren. Op deze manier wordt geen platform geboden aan nepnieuws en trollen.

Aanmelden bij WT:Social

Gebruikers die zich willen aanmelden voor het platform kunnen dat doen op de website. Hierbij komen gebruikers op een wachtlijst om toegelaten te worden.

Deze kan worden omzeild door een donatie te doen aan het platform. Dit kost 12 euro per maand of 90 euro per jaar. Wales heeft toegezegd dat gebruikers die op de wachtlijst staan vanaf maandag sneller worden toegelaten.

Het platform bereikte vrijdag 80.000 gebruikers. Twee dagen later, op zondag, was dit aantal verdubbeld naar 160.000. Dinsdag werd de huidige mijlpaal bereikt.