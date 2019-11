De populaire muziekapp TikTok gaat op zoek naar gebruikers in nieuwe markten. Dat blijkt uit een interne memo die persbureau Reuters heeft ingezien.

Zhang Yiming, CEO van TikToks moederbedrijf ByteDance, wil dat het bedrijf zich meer gaat focussen op gebruikers in markten waar de app nog minder bekend is. Ook spreekt Yiming zich in de memo uit om gebruikersdata beter te beveiligen.

TikTok is vooral een grote hit in China en India. Met de memo impliceert Yiming daarom de focus vanaf China te willen verplaatsen naar het westen.

De muziekapp groeit nu in populariteit onder Amerikaanse kinderen, wat zorgt voor spanning tussen Washington en Peking - waar ByteDance gevestigd is. Yiming benoemde deze spanning niet specifiek in de memo, maar schrijft wel beter te willen omgaan met wereldwijde publieke zaken.

Censuur en privacyzorgen

Eerder deze maand zeiden zes ex-medewerkers nog tegen The Washington Post dat het Chinese moederbedrijf ByteDance "grote invloed" had op het contentbeleid van TikTok. Volgens de bronnen van de krant die tot begin dit jaar bij het bedrijf werkten, werden er regelmatig beslissingen opgelegd door het moederbedrijf.

Het zou onder andere gaan om het verbergen of verwijderen van video's waarin politiek debat werd gevoerd of video's waarin twee mensen elkaar uitgebreid zoenden.

Daarbij speelde de zorg dat TikTok data van gebruikers zou vrijgeven aan de Chinese regering als Peking daarom zou vragen. The New York Times vroeg de oprichter van TikTok, Alex Zhu, of dit het geval was. Daarop antwoordde hij met een resoluut "nee".

Ook zegt hij dat de muziekapp geen video's censureert waar China zich niet in kan vinden en geen data deelt met China of met moederbedrijf ByteDance.