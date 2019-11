Lijsten van Twitter-accounts die gebruikt worden om mensen lastig te vallen of te intimideren zijn in strijd met de regels en kunnen nu ook worden gemeld bij het socialemediaplatform. Dat meldt Twitter.

Het gaat om de Lijsten-functie van Twitter, die gebruikers in staat stelt om lijstjes van accounts te maken. Die lijsten kunnen gebruikt worden om grote groepen gebruikers in één keer te blokkeren of juist te volgen, maar worden soms ook gebruikt om groepen Twitter-gebruikers lastig te vallen.

Misbruik van lijsten is volgens Twitter niet toegestaan. Daarom krijgt Lijsten nu ook een Rapporteren-knop in de iOS-app. De Android-app en de desktopeditie van Twitter volgen binnenkort.

De makers van lijsten die de fout in gaan, worden volgens Mashable vervolgens tijdelijk in time-out gezet totdat ze de lijst verwijderen. Tot nu toe konden gebruikers alleen uit dergelijke lijsten verwijderd worden als ze de maker blokkeerden.