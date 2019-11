Facebook en Instagram bekijken maandelijks 500.000 meldingen van wraakporno, zegt een anonieme ingewijde tegen NBC News. Facebook, eigenaar van beide sociale media, heeft een team in dienst dat de verspreiding van wraakporno moet tegengaan.

Wraakporno is het verspreiden van seksueel getint beeldmateriaal zonder toestemming van de persoon die erop staat. De term is ontstaan nadat beelden werden verspreid door exen van slachtoffers die op die manier wraak wilden nemen.

In gesprek met NBC News vertelt Facebook-topvrouw Antigone Davis hoe het bedrijf probeert om wraakporno tegen te gaan. Facebook ontwikkelt onder meer algoritmes die moeten proberen om dit soort beelden te herkennen, zodat ze überhaupt niet geüpload kunnen worden.

Uit een voorbeeld van Davis blijkt dat algoritmes niet volledig dekkend kunnen zijn. Ze geeft het voorbeeld waarin een Indiase vrouw die, samen met een groep mannen in een zwembad zit. Op de foto had elke persoon kleding aan, maar het beeld was volgens Davis in dit geval toch ongepast in de Indiase cultuur.

Facebook in 2015 in Nederland aangeklaagd om wraakporno

In 2015 werd Facebook in Nederland aangeklaagd nadat via het sociale medium wraakporno was verspreid. De destijds 21-jarige Chantal wilde via de rechter afdwingen dat Facebook zou vertellen wie een seksfilmpje naar het platform had geüpload.

Chantals ex had het filmpje gemaakt, maar ontkende dat hij de video naar Facebook had geüpload. De rechter oordeelde vervolgens dat Facebook de gegevens moest overhandigen.

Daarvoor moest een onafhankelijke derde partij toegang krijgen tot de servers, waaruit een IP-adres boven water kwam. Het opsporingsonderzoek liep uiteindelijk stuk.