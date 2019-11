Een advertentie voor een nieuw boek over de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb is geweigerd op Facebook, meldt NRC maandag. Mogelijk dacht het automatische advertentiesysteem dat het om een politieke advertentie ging. Op Facebook zijn politieke advertenties niet toegestaan zonder disclaimer.

Uitgever De Bezige Bij diende de advertenties in, maar ontving een automatische reactie van het bedrijf. Daarin stond dat de advertenties werden afgekeurd op grond van inhoud over "maatschappelijke kwesties, verkiezingen of politiek".

De afkeuring heeft waarschijnlijk te maken met het advertentiesysteem van Facebook. Het is niet toegestaan om een politieke advertentie op Facebook te plaatsen zonder dit expliciet te vermelden.

Mogelijk herkende het automatische systeem de burgemeester die op de cover van het boek staat. Vermoedelijk dacht het systeem vervolgens dat het om een politieke advertentie ging. In Facebooks richtlijnen staat dat een advertentie een politiek karakter heeft wanneer het gaat om "inhoud die is gemaakt over een politicus".

Facebook en De Bezige Bij hebben maandagochtend contact gehad en de uitgever moet zich registreren om advertenties te kunnen plaatsen over deze onderwerpen. Vervolgens moet de advertentie opnieuw ingediend en gekeurd worden.