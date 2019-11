Microsoft gaat contracten voor klanten van clouddiensten aanpassen "om meer transparantie en privacy rondom het gebruik van data te garanderen", meldt het FD maandag.

De contracten worden aangescherpt na aandringen van het Nederlandse ministerie van Justitie en Veiligheid. Microsoft voerde over dit onderwerp ook gesprekken met het Europese Directoriaat-Generaal voor Informatica (Digit).

In die afspraken moet duidelijker gemaakt worden hoe Microsoft omgaat met de data die het bedrijf voor Amerikaanse toezichthouders verwerkt. Het bedrijf belooft op dit gebied meer transparantie. Microsoft zegt de toegang tot gegevens wel nodig te hebben, "omdat we op een aantal punten verantwoording moeten afleggen in de VS, met geaggregeerde gegevens".

Overheden en autoriteiten waarschuwden voor privacyrisico's

In november van 2018 maakte het ministerie van Justitie en Veiligheid bekend dat het gebruik van bepaalde Microsoft Office-producten een risico vormde. Klanten hadden geen controle over welke diagnostische gegevens naar de VS werden gestuurd, waarmee de privacywet zou worden overtreden.

Uit het onderzoek van de Nederlandse overheid bleek dat veel gevoelige persoonsgegevens werden gedeeld. Later werden de diensten aangepast zodat ze wel aan de wet voldeden.

Vorige maand waarschuwde de Europese Toezichthouder voor gegevensbescherming (EDPS) overheden ook voor producten en diensten van Microsoft. Volgens de privacywaakhond voldoen overheidsinstellingen van Europese lidstaten mogelijk niet aan de privacywetgeving als ze van de diensten gebruikmaken.