De Amerikaanse gamemaker en uitgever 2K is vrijdagavond getroffen door een hack. De hackers plaatsten schofferende en racistische teksten op Facebook, Twitter en andere socialemedia-accounts van het bedrijf.

Er werden racistische opmerkingen gemaakt en seksueel getinte berichten geplaatst. Ook riep de hacker mensen meermaals op om berichten tienduizend keer te liken als ze geheime informatie wilden zien over het bedrijf, melden onder meer gamewebsite Kotaku en verschillende gebruikers op Twitter.

Naast de hoofdaccounts van het bedrijf werden ook pagina's voor games als Borderlands en Sid Meier's Civilization getroffen. "We zijn ons bewust dat de socialemedia-accounts over de hele breedte van het label 2K gehackt zijn en schofferende teksten worden geplaatst die indruisen tegen de waarde van 2K en onze partners", tweet het bedrijf zaterdagochtend. "We bieden onze excuses aan."

2K lijkt inmiddels grotendeels de controle over zijn sociale media terug te hebben. De berichten zijn verwijderd.