Het Chinese telecombedrijf Huawei mag waarschijnlijk nog zes maanden handel drijven met een beperkt aantal bedrijven in de Verenigde Staten. Volgens bronnen van Politico wordt de tijdelijke handelslicentie van Huawei nogmaals verlengd.

Huawei werd in mei dit jaar in de VS op een zwarte lijst geplaatst, en kreeg zo een algeheel handelsverbod opgelegd voor Amerikaanse bedrijven. Kort daarop kreeg het bedrijf een tijdelijke licentie die bepaalde transacties met Amerikaanse bedrijven nog mogelijk maakt, zoals het handhaven van bestaande netwerken. Die licentie werd in augustus nogmaals met drie maanden verlengd en zal maandag verlopen.

De VS verdenkt Huawei van spionagepraktijken voor de Chinese overheid. De Amerikaanse overheid heeft daarvoor geen bewijs geleverd, en Huawei ontkent te spioneren voor de regering. Op het moment onderhandelen de VS en China over een nieuw handelsverdrag.

Het handelsverbod is onder meer verantwoordelijk voor het ontbreken van de officiële versie van Android op de nieuwste Huawei-smartphones. Het bedrijf mag namelijk geen nieuwe softwarelicentie meer afnemen van Google.