Amazon vecht de miljardendeal tussen Microsoft en het Pentagon aan voor het verzorgen van de clouddiensten voor het Amerikaanse ministerie van Defensie, meldt Reuters vrijdag. Volgens Amazon maakte het bedrijf geen eerlijke kans op het contract vanwege politieke spelletjes en stapt het daarom naar de rechter.

Vorige maand werd bekend dat het zogenoemde JEDI-contract ter waarde van 10 miljard dollar door Microsoft in de wacht was gesleept. Microsoft en Amazon waren als laatste twee bedrijven in de race om het contract.

Lang werd gedacht dat Amazon er met de deal vandoor zou gaan. De internetgigant sloot eerder een overeenkomst met de Amerikaanse inlichtingendienst CIA en besteedde de laatste jaren veel aandacht aan de ontwikkeling van clouddiensten. Een woordvoerder van Amazon liet aan Reuters dan ook weten dat het bedrijf verbaasd is over de beslissing en dat een "grondig onderzoek" naar de verschillen tussen de bedrijven tot een andere conclusie zou hebben geleid.

Trump als boosdoener



Amazon vermoedt dat politieke spelletjes de oorzaak zijn van de uitkomst. President Donald Trump bekritiseert het bedrijf en zijn oprichter Jeff Bezos namelijk al enige tijd. Bezos is ook de de eigenaar van de Washington Post, een krant die zich over het algemeen kritisch uitlaat over de president.

Volgens Amazon zou Trump zich op een ongeoorloofde manier hebben bemoeid met het JEDI-contract. Bovendien zou hij het aanbod van Amazon publiekelijk hebben bespot en zouden volgens hem andere "geweldige bedrijven" hebben geklaagd over Amazon.

Angst voor represailles

Volgens Andy Jassy, verantwoordelijk voor de clouddiensten van Amazon, staat Trumps openlijke kritiek een eerlijk besluit in de weg: "Wanneer de president in het openbaar een bedrijf en zijn oprichter bespot, wordt het moeilijker voor het Pentagon om een objectief besluit te nemen zonder angst voor represailles."