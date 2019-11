De Sint en zijn Pieten zijn vanaf dit weekend weer in het land, dus is het de hoogste tijd om je smartphone klaar te maken voor de feestdagen. Deze vier apps zijn als schoencadeautjes voor je smartphone.

NPO Start

De Sint arriveert op zaterdag 16 november om 12.00 uur in Nederland. De landelijke intocht vindt dit jaar plaats in Apeldoorn en is live te volgen via NPO Zapp/NPO 3. Ondertussen is het Sinterklaasjournaal alweer een week bezig en zal iedere dag worden uitgezonden tot aan 5 december.

Met de NPO Start-app kun je altijd en overal inschakelen om alle avonturen van de Sint en de Pieten op de voet te volgen. De app ondersteunt Google Cast op Android en Google Cast en AirPlay op iOS, zodat je de aflevering vanaf je smartphone of tablet gemakkelijk kunt afspelen op je televisie. Met de terugkijkfunctie hoef je niet eens live in te schakelen, maar kijk je alle afleveringen wanneer het jou het beste uitkomt.

Download NPO Start voor iOS of Android (gratis)

Rijmwoordenboek

Als je zelf een gedicht maakt voor een surprise, kan het lastig zijn om bepaalde woorden op een goede manier met elkaar te laten rijmen. Gelukkig bestaat dit uitgebreide rijmwoordenboek dat op praktisch iedere term een lijst met rijmwoorden presenteert.

Of de app niet een wat moderner ontwerp kon krijgen is iets wat wij ons afvragen, maar daar hoor je ons door de praktische werking van het Rijmwoordenboek niet over klagen.

Download Rijmwoordenboek voor iOS of Android (gratis)

Gifthings

Een verlanglijstje maken kun je op een papiertje doen, maar de app Gifthings maakt het een stuk interactiever en moderner. Met deze app kun je zoveel verschillende lijstjes maken als je wil en ze personaliseren met thema's en afbeeldingen. Bij het vullen van een lijstje kun je barcodes scannen, een url plakken of de ingebouwde zoekfunctie gebruiken.

Uiteraard staat het delen van je lijstjes centraal in Gifthings, wat dan ook gemakkelijk gaat. Met één druk op de knop exporteer je jouw lijst en deel je hem direct in iedere populaire chat-app. Het downloaden van de app is niet verplicht om lijstjes in te zien, wel is het aanmaken van een account verplicht om Gifthings te gaan gebruiken.

Download Gifthings voor iOS of Android (gratis)

Bellen met Sinterklaas

Of je de goedheiligman nou je verlanglijstje wil laten weten of benieuwd bent wat hij aan het doen is: met de Bellen met Sinterklaas-app hang je met één druk op de knop met de Sint aan de lijn. De app heeft drie hoofdfuncties: bellen, voicemail en sms.

Hiermee kom je er bijvoorbeeld achter hoeveel nachtjes je nog moet slapen tot 5 december of stel je vragen via sms waar de Sint op reageert, al typt hij niet zo snel. De app is gratis te downloaden en gebruiken, maar toont dan wel de nodige advertenties. Met een in-app aankoop van 1,99 euro per jaar ontgrendel je alle functies (zoals het opnemen van de gesprekken) en worden alle reclames uitgeschakeld.

Download Bellen met Sinterklaas voor iOS of Android (gratis)