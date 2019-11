Google gaat vanaf februari minder informatie van gebruikers geven aan bedrijven die via veilingen van Google advertenties inkopen. Dat maakt het bedrijf op zijn blog bekend.

De beslissing is genomen na gesprekken met databeschermingsautoriteiten. Google zegt de privacy van gebruikers beter te willen beschermen. "We hebben besloten dat we vanaf februari 2020 geen contextgevoelige contentcategorieën meer zullen aanbieden aan bedrijven die meedoen aan onze reclameveilingen."

Google maakt gebruik van zogeheten 'real-time bidding'. Bedrijven kopen hiermee geautomatiseerd advertentieruimte in op websites. Daarbij kunnen de bedrijven een doelgroep opgeven op basis van verschillende kenmerken en interessegebieden van gebruikers. Op die manier kan gepersonaliseerd geadverteerd worden.

Google zal contextgevoelige gebruikersinformatie niet meer meesturen naar de bedrijven. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om de inhoud van bezochte websites en apps. Daardoor wordt het voor adverteerders lastiger om gericht reclames aan te bieden aan hun doelgroep.

In mei startte de Ierse privacyautoriteit een onderzoek naar welke persoonsgegevens Google verwerkt bij het aanbieden van online advertentieruimte. Dat onderzoek is nog niet afgerond, maar na overleg met de autoriteit is alvast deze maatregel aangekondigd.