Instagram breidt een test uit waarmee het aantal likes bij een foto niet langer zichtbaar is, maakt het bedrijf bekend via Twitter. De test liep al in enkele landen, maar nu zien ook gebruikers in Nederland mogelijk geen likes meer.

De test werd in juli al eens uitgebreid naar landen in alle continenten, namelijk Ierland, Italië, Japan, Brazilië, Australië en Nieuw-Zeeland.

Het verbergen van het aantal likes is volgens Instagram beter voor het welzijn van gebruikers van de app. Zo denkt het bedrijf dat gebruikers berichten niet meer liken om de populariteit. In plaats daarvan hoopt het bedrijf dat gebruikers berichten gaan liken om hun inhoud.

Ook zou het gebruikers minder onzeker maken over de keuze om een foto of video wel of niet te delen. Dit komt omdat het aantal likes niet meer voor iedereen zichtbaar is en dus niet vergeleken kan worden met andere gebruikers.

Voor gebruikers van de app zijn like-aantallen op eigen berichten nog wel zichtbaar. Ook blijft openbaar zichtbaar wie een foto leuk vonden. Als je van iemand anders wil weten hoeveel likes een foto heeft gekregen, moet je ze handmatig tellen in de lijst van gebruikers die de foto leuk vonden.

Omdat de test voor een klein deel van Instagram-gebruikers geldt, zal het grootste gedeelte nog wel likes zien. Instagram gaat na de test bepalen of het de verandering doorzet.