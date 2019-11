De Universiteit van Amsterdam (UvA) gaat samenwerken met TomTom, maakt het bedrijf donderdag bekend. In het Atlas Lab gaan de partijen gebruik maken van kunstmatige intelligentie (AI) om kaarten voor zelfrijdende auto's te verbeteren.

Om zelfrijdende auto's aan te sturen, zijn kaarten van hoge kwaliteit nodig. Met behulp van kunstmatige intelligentie kunnen deze kaarten verbeterd worden, waardoor zelfrijdende auto's in de toekomst mogelijk veiliger worden.

De UvA doet al langer onderzoek naar automatische herkenning van voorwerpen in foto's en video's. Dat is volgens Theo Gevers, hoogleraar Computer Vision van de universiteit, nu nog een "enorme uitdaging in complexe situaties zoals bij een bewegende auto". De samenwerking met TomTom kan dit onderzoek verder helpen.

Vijf promovendi van van de UvA werken de komende vijf jaar in het laboratorium aan automatische herkenning van voorwerpen. Het gaat hier onder andere om verkeersborden en andere voertuigen.

Voor het verzamelen van data gebruiken de onderzoekers busjes met specifieke sensoren en camera's. Hiermee worden voorwerpen in 3D gemodelleerd, waarmee vervolgens een kaart voor zelfrijdende auto's kan worden gemaakt.