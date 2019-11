De technisch directeur van Oculus, John Carmack, vertrekt na zes jaar bij het bedrijf. Dat maakt hij donderdag in een bericht op Facebook bekend. Carmack gaat werken aan een passieproject. Hij zegt dat nu te willen doen, "voordat ik te oud ben".

De 49-jarige Carmack gaat werken aan de ontwikkeling van "sterke kunstmatige intelligentie". Dit wordt gezien als een krachtigere opvolger van kunstmatige intelligentie, al staat de ontwikkeling ervan nog in de kinderschoenen.

"Als ik terugkijk op alles wat ik heb gedaan op het gebied van games, luchtvaart en virtual reality, dan was er altijd een oplossing in zicht op het probleem dat zich voordeed", schrijft Carmack. "Ik heb mezelf altijd afgevraagd hoe het zou zijn om aan een probleem te werken waarvoor nog geen oplossing in zicht is. Dat wil ik nu gaan onderzoeken, voordat ik te oud ben."

Carmack blijft in een adviserende rol betrokken bij Oculus. Hij zal zijn nieuwe baan vanuit huis uitvoeren, samen met zijn zoon.

De Oculus-topman was voorheen betrokken bij spelontwikkelaar id Software, waar hij aan de wieg stond van onder meer Doom en Commander Keen. Later richtte hij het bedrijf Armadillo Aerospace op. De start-up wilde een voertuig voor ruimtetoerisme ontwikkelen, maar na een gecrashte raket werden de plannen in de ijskast gezet.