De Chinese telefoonmaker Lenovo heeft donderdag een nieuwe versie van de Motorola Razr gepresenteerd. De telefoon lijkt op een uitklaptelefoon, maar heeft aan de binnenkant een langwerpig scherm.

Net als de bekende Motorola Razr uit de beginjaren 2000, wordt ook de nieuwe versie verticaal opengeklapt. Aan de binnenkant heeft de telefoon een langwerpig oledscherm van 6,2 inch met een verhouding van 21 bij 9. Dit scherm vouwt in het midden dubbel en de twee delen komen vrijwel plat op elkaar te liggen.

Ook op de buitenkant van het toestel is een klein scherm van 2,7 inch geplaatst. Dit scherm wordt gebruikt als de telefoon is ingeklapt. Hierop zijn notificaties te zien. Ook zijn op deze manier selfies te maken met de camera op de achterkant. Er is maar één standaardlens voor foto's op het toestel aanwezig. Een zoomlens of groothoeklens ontbreekt. Wel heeft de telefoon aan de binnenkant nog een camera van 5 megapixel om selfies te maken of om mee te videobellen.

Als de telefoon is uitgevouwen, heeft het toestel aan de onderkant een vrij dikke kin, waarin het scherm vastgeklikt kan worden. Aan de bovenkant is de telefoon gebogen, net zoals de oude Razr.

Het toestel heeft verder een vrij kleine 2.500 mAh-accu. De Razr is voorzien van een zuinigere Snapdragon 710-processor, maar dit is niet de krachtigste chip op de markt. De smartphone werkt met Android 9.

Het is nog niet bekend wanneer de telefoon in Nederland verschijnt. In de Verenigde Staten komt de Razr in januari uit voor 1.500 dollar (zo'n 1.364 euro).

Meer opvouwbare telefoons op komst

De Motorola Razr is niet het enige opvouwbare toestel dat dit jaar werd aangekondigd. Samsung bracht in september de Galaxy Fold uit, maar die verscheen niet in Nederland. Dit toestel werd voor de release geplaagd door problemen met het scherm.

Ook Huawei werkt aan een opvouwbare smartphone: de Mate X. Deze telefoon is nog niet te koop.