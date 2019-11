Facebook heeft in het derde kwartaal van dit jaar 11,6 miljoen berichten verwijderd waarop kindermisbruik te zien was, schrijft het bedrijf woensdag in een bericht op zijn website.

Dat is het dubbele aantal van berichten met kindermisbruik die in het eerste kwartaal van 2019 werden gewist. Toen ging het om 5,8 miljoen van zulke berichten. Volgens Facebook wordt inmiddels ruim 99 procent van deze berichten proactief verwijderd. Dat betekent dat Facebook actie onderneemt nog voordat gebruikers een melding maken.

Facebook maakt ook bekend 2,5 miljoen berichten te hebben verwijderd waarop suïcide of zelfbeschadiging werd getoond. Ook bevatten deze berichten soms aanmoedigingen om dit te doen.

In het tweede kwartaal van 2019 werden al twee miljoen van zulke berichten verwijderd. Op Instagram hield Facebook ook veel tegen. Op dit platform ging het om 845.000 berichten over suïcide en zelfbeschadiging.

Ook werden tussen juli en september van dit jaar 4,4 miljoen berichten gewist waarin drugs werden aangeboden. Daarnaast hield Facebook 2,3 miljoen berichten tegen waarin vuurwapens werden aangeboden. Inmiddels houdt Facebook naar eigen zeggen 93,8 procent van deze berichten tegen, terwijl dat percentage in het eerste kwartaal van dit jaar nog op 69,9 procent lag.