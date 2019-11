Van de Nederlandse ouders vindt 53 procent dat hun kind vaker online is dan ze zouden willen. Dat blijkt uit representatief onderzoek dat door Panel Inzicht is uitgevoerd in opdracht van CheckNU en NUjunior.

In het geval van jongens vindt 58 procent van de ouders dat; bij meisjes ligt het percentage op 49. Overigens vindt 53 procent van de ouders ook van zichzelf dat ze vaker online zijn dan ze zouden willen.

Doordeweeks mag 21 procent van de kinderen tot dertien jaar oud maximaal een uur online zijn. Bij kinderen in de leeftijd van dertien tot achttien jaar ligt dat percentage op 3. Ruim een op de drie kinderen mag doordeweeks één tot twee uur per dag online zijn. Een kwart van de kinderen mag elke dag twee tot drie uur online zijn. In het weekend mogen kinderen dat vaak iets langer.

Bijna de helft van de ouders (44 procent) controleert hoe vaak hun kind online is. Bij jongere kinderen, tot twaalf jaar oud, wordt veel vaker gecontroleerd (62 procent) dan bij jongeren in de leeftijd van dertien tot achttien jaar (26 procent).

Overigens vond 45 procent van de kinderen dat minimaal een van de ouders of verzorgers te vaak online is.